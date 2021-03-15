Вакцинация от коронавируса среди работников турсферы началась в Турции

Власти Турции объявили о начале вакцинации более миллиона сотрудников туристических компаний, сообщает АТОР.

Министерства культуры и туризма, а также Минздрав открыли систему регистрации туристического персонала, в которой будут сохраняться данные о сотрудниках различных предприятий. После этого они должны будут явиться в тот или иной пункт вакцинации.

Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма, поскольку они общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди стоят работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов.

Эксперты утверждают, что все представители туротрасли будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте.