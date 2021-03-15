Москвичи стали чаще умирать от инфаркта в период пандемии

В Москве выросло количество смертей от инфаркта на фоне пандемии, рассказала внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева в рамках VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"На фоне эпидемии COVID-19 уменьшается число госпитализированных больных с инфарктом, но одновременно увеличивается летальность от этого заболевания", - отметила кардиолог.

Она добавила, что многие смерти от инфаркта случились у пациентов с коронавирусом.

"По возрастам и по соотношению, оказалось, что большая часть больных, конечно, умерших от инфаркта миокарда, - это было сочетание инфаркта и ковида. Самый большой процент был до 60 лет и старше 90 лет. Хотя, конечно, обычно до 60 лет такие больные мало умирают, при 90 лет летальность уже высокая, но опять же большая часть смертей все же была обусловлена сочетанием инфаркта миокарда с ковидом", - подчеркнула Васильева.

Она добавила, что в пандемию люди стали тянуть с обращением за помощью, что также сыграло на руку летальной статистике. "В Москве мы видели резкое удлинение времени "боль-звонок". Если среднее время составляло 120 минут до пандемии, то на фоне пандемии время стало почти в 3 раза больше", - рассказала кардиолог.