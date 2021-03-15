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В Ставрополе открылся еще один детский сад

В Ставрополе открылся еще один детский сад

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посетил новый детский на 300 мест, открывшийся на юго-западе Ставрополя три недели назад.

Детсад с яслями № 80 был построен в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" федеральной программы "Стимул".

"Мы используем различные инструменты, которые федеральный центр сделал доступными для региона. В их числе нацпроекты, программа "Стимул", программа развития Кавказских Минеральных Вод", - цитирует руководителя региона "Ставропольская правда".

По его словам, благодаря им в 2020 году было построено 13 детских садов, а в этом году планируется создать 19 таких объектов.

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Вестник Кавказа

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