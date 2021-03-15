Новруз отпразднуют в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

20 и 21 марта на ВДНХ будет проходить масштабное празднование азербайджанского национального праздника Новруз Байрам.

Мероприятия будут организованы павильоном №14 Выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики в рамках 30-летия СНГ, при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москвы.

Новруз - торжество прихода весны по астрономическому солнечному календарю - отмечается у иранских и тюркских народов. В 2009 году ЮНЕСКО включил Новруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, 21 марта объявили Международным днем Новруз.

В предстоящие выходные гостей ВДНХ ждут сценические представления, концерты с участием финалиста проекта "Голос", солиста Театра Александра Градского-Эмиля Кадырова, вокально-оркестровый коллектив "Яринея", учеников московской музыкальной школы имени советского композитора Кара Караева. Также на празднике выступят русские и азербайджанские танцевальные ансамбли, казачий хор, пройдут показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе "Гюлеш".

В павильоне "Азербайджан" 20 и 21 марта будет проходить дегустация продуктов азербайджанских производителей, среди которых различные напитки, азербайджанские сладости и экзотические сорта варенья.

Официальное открытие праздника состоится в павильоне №14 20 марта в 13:00.