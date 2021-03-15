Манукян призвал не допустить проведения выборов в Армении при нынешней власти

Лидер объединенной армянской оппозиции Вазген Манукян заявил, что проведение внеочередных парламентских выборов при правительстве премьер-министра Никола Пашиняна необходимо предотвратить любой ценой. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

"Необходимо любой ценой не допустить проведения внеочередных парламентских выборов. И если все же власти пойдут на этот шаг и объявят выборы, то это правительство должно уйти до начала предвыборного процесса", - сказал Манукян, добавив, что правительство Пашиняна может сфальсифицировать итоги выборов и силой удержать власть при помощи финансовых и административных ресурсов.

Напомним, что 13 марта президент Армении Армен Саркисян по отдельности встретился с Пашиняном, главой парламентского правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером партии "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. Члены объединенной оппозиции отказались участвовать переговорах, поскольку согласны на проведение выборов только в случае отставки нынешнего премьер-министра.