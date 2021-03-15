Почти 60 тонн некачественной еды были изъяты после проверок школьного питания в России

Проверка организации бесплатного горячего питания в российских школах привела к изъятию более 59 тонн пищевой продукции, не надлежащего качества, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, предусмотренные законодательством: наложено штрафов на сумму более 147 млн рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков", - сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства России.

Около 15% нарушений связаны с несоблюдением условий хранения продуктов, 13% - с неправильной маркировкой, 12,3% - с нарушениями, связанными с прохождением персонала медицинских осмотров, 9,5% - с невыполнением требований к документации, 9,5% - с допуском к работе лиц без требуемого обучения.