Различия между политическими кризисами в Грузии и Армении назвал Менагаришвили

Экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили считает, что между ситуациями, которые сложились сейчас в Грузии и в Армении есть принципиальная разница.

"Ситуацию в Грузии я бы не назвал тупиковой. Тут есть свои сложности, в том числе и труднопреодолимые, но безысходных ситуаций не бывает. Тем более, что Европа весьма конструктивно подошла к участию в этих спорах и противостоянию", - заявил он, пишет Sputnik Грузия.

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов, прошедших 31 октября, оппозиция не признает итоги и требует проведения внеочередных выборов.

В Армении ситуация складывается иначе, считает Менагаришвили. "Внешние игроки, которые влезли в свое время или сейчас стараются влезть, они имеют свою повестку дня и стараются эту повестку протолкнуть, чего бы это ни стоило. А такой подход приводит лишь к напряженному и трудноразрешимому противостоянию", - отметил он.

В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна с тех пор, как он подписал трехстороннее соглашение по Карабаху. Ситуация усугубилась, когда отставки премьера стали требовать и военные после заявления Пашиняна о российских "Искандерах".

"Ситуация так сложилась, что в Грузии проявились более конструктивные подходы, в Армении этого, к сожалению, не видно", - добавил экс-министр.