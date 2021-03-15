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Шаурма стала причиной массового отравления в Грузии

Шаурма стала причиной массового отравления в Грузии

Массовое отравление людей, которые ели в одном заведении общепита, зафиксировано в Тбилиси, сообщает "Новости-Грузия".

Девять человек с интоксикацией доставлены в городскую больницу имени Бочоришвили. Отравление было легким, большую часть пострадавших отправили домой

По предварительной информации, граждане употребляли некачественную шаурму в заведении на улице Самтредиа. 

Сообщение об отравлении уже получили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Специалисты занимаются проверкой заведения общественного питания.

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Вестник Кавказа

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