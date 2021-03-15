Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" продлится до 10 мая

В этом году количество снега на трассах курорта «Красная поляна» позволяет продолжить горнолыжный сезон до 10 мая.

"До 10 мая на курорте действует специальное предложение «Отдыхай и Катай», по которому гости отелей на Поляне 540 и Поляне 960 получают бесплатно ски-пассы на весь период проживания", – сообщили в пресс-службе курорта.

До 10 мая на курорте будут открыты пункты проката, будут работать инструкторы и ски-сервис.

Устойчивый снежный покров сформирован обильными снегопадами и системой искусственного оснежения трасс. Ожидается, что в марте в горах Сочи еще несколько снегопадов.