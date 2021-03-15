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В Ереване украли мальчика с корабликом

В Ереване украли мальчика с корабликом

Неизвестные похитили скульптуру мальчика с корабликом из ереванского парка, посвященного 2800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сообщение поступило 14 марта. Стало известно, что в тот же день с 13:40 по 14:10 были украдены бронзовая скульптура мальчика и инструменты со стройплощадки", - сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что по данному инциденту готовятся материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Вестник Кавказа

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