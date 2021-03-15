Глава Минздрава Грузии рассказала, почему не спешит делать прививку от Covid-19

Министр здравоохранения Грузии Екатериа Тикарадзе пока не собирается прививаться от коронавируса Covid-19.

По ее словам, она сделает прививку в соответствии с программой вакцинации. При этом глава Минздрава допускает, что с целью увеличения доверия к вакцине сделает ее раньше, чем полагается по программе.

"Сделаю вакцину тогда, когда положено по программе вакцинации. Если, однако, потребуется увеличить мотивацию наших граждан, что вакцина важна и нужно ее сделать, конечно, сделаю ее раньше", - цитирует Тикарадзе "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 400 045 случаев заражения.