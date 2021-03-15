Пенсионерка из Карачаево-Черкесии набрала 17 млн просмотров в Tik-Tok (ВИДЕО)

Бабушка Баблина из Карачаево-Черкесии стала звездой популярной социальной сети TikTok. Ролик с ее участием набрал в 17 млн просмотров, об этом на сообщил ее внук в Instagram.

"Была одна очень популярная песня, под которую все также двигали руками. Иными словами, это тренд Tik-Tok, а мы просто засняли видео, а далее связали наш ролик с другим роликом, как итог: 17 млн просмотров,

2.9 млн лайков, 40 тыс комментариев", - написал внук Баблины, отметив, что "это еще не предел".

Юноша добавил, что им с бабушкой очень приятно им выражают свои мысли люди со всего мира.