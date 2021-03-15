Израиль полностью возобновляет международное авиасообщение с 16 марта
Израиль открывает авиасообщение со всеми странами, сообщила пресс-служба МИД страны.
"Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения", - отметили в израильском МИД, пишет РИА Новости.
Аэропорт сможет принимать до трех тысяч человек в день, в связи с правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту.
Минздрав Израиля сохраняет право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.
Израиль с 8 марта разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.
Вестник Кавказа
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