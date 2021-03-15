Главная » Новости

Израиль полностью возобновляет международное авиасообщение с 16 марта

Израиль полностью возобновляет международное авиасообщение с 16 марта

Израиль открывает авиасообщение со всеми странами, сообщила пресс-служба МИД страны.

"Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения", - отметили в израильском МИД, пишет РИА Новости.

Аэропорт сможет принимать до трех тысяч человек в день, в связи с правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту.

Минздрав Израиля сохраняет право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.

Израиль с 8 марта разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.

1655 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!