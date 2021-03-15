ВЦИОМ: 13% россиян намерены соблюдать Великий пост в 2021 году

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в этом году держать пост намерены 13% россиян.

"Планируют соблюдать пост в этом году 13% россиян, чаще православные - 17%. Еще не приняли решение 22% (30% среди исповедующих православное христианство)", - говорится в материалах исследования.

Не будут соблюдать Великий пост 64% россиян, это на 5% меньше, чем в 2020 году.

Около 66% россиян исповедуют православную веру, посты соблюдают 29% россиян, из них 16% - некоторые из православных постов, 11% - только Великий пост. Постятся чаще женщины и люди старше 45 лет.

Во время Великого поста россияне отказываются от употребления алкоголя - 21%, от дурных мыслей - 19%, подают милостыню - 19%, перестают использовать нецензурную лексику - 18%, посещают церковные службы - 17%, отказываются от животной пищи - 16%.