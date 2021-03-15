Игорь Коротченко: Россия и Азербайджан заинтересованы в стабильной Армении

Реализация проекта транспортного коридора между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении (известный как Зангезурский коридор по историческому названию местности, где он будет проложен) является ключевым моментом для текущего этапа исполнения трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что этот элемент разблокирования транспортного сообщения в регионе принесет Армении только пользу и послужит ее стабилизации, что в интересах и Азербайджана, и России, и других стран региона.

Напомним, накануне в ходе встречи с председателем ОБСЕ Анн Линде президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что полноценное открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией "может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории", подчеркнув, что оно будет выгодно всему региону и откроет новые возможности для его развития.

Игорь Коротченко обратил внимание, что только реализация мирных инициатив поможет Армении выйти из текущих кризисов – экономического, политического и мировоззренческого. "Самое главное сегодня – это полноценный запуск проекта Зангезурского коридора. К сожалению, пока что официальный Ереван встает на дыбы, когда только слышит название "Зангезурский коридор", однако, как ни называй, реализовать его необходимо. При этом контроль грузов и перемещений по этому коридору будет происходить без какого-либо участия Армении – этим будут заниматься погранслужбы ФСБ России", - сообщил он.

"В Кремле здравомыслящие и ответственные политики прекрасно понимают, что Южному Кавказу необходимо мирное экономическое развитие, и в том числе Армении, которая сегодня находится в критическом положении из-за проблем в экономике и из-за коронавируса. Если Армения продолжит грезить реваншем, все закончится просто дефолтом, рухнет национальная валюта и начнется полный хаос, то есть будет еще хуже, чем сейчас. Между тем все заинтересованы в стабильности: Россия заинтересована в стабильности Армении, Азербайджан заинтересован в стабильности Армении, Турция и Иран также заинтересованы в стабильности в Армении. Похоже, что только армянская оппозиция не заинтересована в стабильности своей страны", - констатировал главный редактор журнала "Национальная оборона".

Эксперт предложил рассмотреть сценарий, при котором в Армении к власти приходят милитаристы и пытаются начать новую войну с Азербайджаном. "Совершат ли они акт вооруженной агрессии? Но любое возобновление боевых действий со стороны Армении поставит под угрозу жизнь российских миротворцев. Если Армения решится на такие действия, ответ Москвы будет очень жестким, и не менее жестким будет ответ Азербайджана. Армения надолго лишена возможности какой-либо агрессии на земле, в нынешнем виде армия недееспособна. Это надо понять, как и то, что никто не покушается на территорию Армении, в пределах своих международно признанных границ она должна чувствовать себя совершенно спокойно", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Реванш сейчас может быть в умах лишь тех, кто подталкивает часть армянского общества к бунту и государственному перевороту, то есть к неконституционным действиям. Такие люди должны нести уголовную ответственность за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Если Армения – суверенное государство, если там есть институты власти, она должна в правовом поле реагировать на эти призывы. Армянскому народу сейчас нужен не госпереворот, а стабильность и работоспособная экономика, основой чего может стать лишь мирное включение Армении в экономическую жизнь региона, в том числе через реализацию проекта Зангезурского коридора и разблокирование торгово-экономических и политических связей с Турцией и с Азербайджаном", - заключил он.