В Иране открылась новая военно-морская ракетная база

Церемония открытия военно-морской ракетной базы Корпуса стражей исламской революции ("Ракетного города") прошла в Иране, на открытии новой базы были представлены новые вооружения, передает новостной канал IRINN.

"Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями... Также ВМС были переданы средства предотвращения "электронных войн", что, в совокупности, увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС", - говорится в сообщении.

Все оборудование для новой ракетной базы разработали иранские ученые.

На церемонии открытия присутствовали командующий КСИР Хоссейн Салами, командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные лица вооруженных сил Ирана.