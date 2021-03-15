В Минздраве рассказали, как продлить жизнь на 20-25 лет

Если с молодости вести здоровый образ жизни, можно прожить на 20-25 лет дольше, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова на онлайн-конференции, в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной открытию марафона "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".

"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - отметила Дроздова.

Врач подчеркнула, что чем раньше человек переходит на ЗОЖ, тем больше он может продлить себе жизнь. Здоровые привычки вносят значительный вклад в продолжительность жизни.