В результате взрыва газа в Казахстане погибли четыре человека

В Кызылординской области Казахстана взорвался 27-литровый газовый баллон, погибли четыре человека.

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени по улице Рустембекова, 29, сообщила аким области Гульшара Абдыкалыкова на своей странице в Facebook.

В результате взрыва погибли четыре молодых человека - Омиртаева С. С. 2001 года рождения, Р. Айтмаханова (1981), Н. Н. Айтмаханова (2000) и С. С. Мирхиев (1999).

До прибытия спасателей пострадавшая С. Алмаханова 1950 года рождения была доставлена в хирургическое отделение местной больницы.

На месте ЧП были задействованы 60 спасателей и 16 единиц техники.