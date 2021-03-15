Главная » Новости

Израиль может открыться для туристов летом 2021 года

Израиль может открыться для туристов летом 2021 года

Возобновить прием иностранных туристов Израиль планирует грядущим летом, рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", - пояснил он, пишет РИА Новости.

С 8 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях. По прилету иностранцев ждет двухнедельный карантин.

1180 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!