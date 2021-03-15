Израиль может открыться для туристов летом 2021 года

Возобновить прием иностранных туристов Израиль планирует грядущим летом, рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", - пояснил он, пишет РИА Новости.

С 8 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях. По прилету иностранцев ждет двухнедельный карантин.