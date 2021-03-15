Стало известно состояние детей, отравившихся на спортбазе в Подмосковье

В понедельник со спортивной базы в Раменском городском округе были госпитализированы девять детей, семь из них находятся в состоянии средней тяжести.

Роспотребнадзор Московской области начал расследование после отравления детей на спортивной базе.

"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции, среди детей, находящихся на спортивных сборах на базе ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №4" в пос. Кратово Раменского городского округа специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования, в целях установления причинно-следственной связи, возникновения вспышки и ликвидации очага", - сообщает пресс-служба ведомства.

Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, специалисты обследуют сотрудников пищеблока базы и контактных.