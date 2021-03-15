Обнародован состав сборной России по футболу на отбор к ЧМ-2022

Тренерский штаб состав сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022.

Впервые в сборную вызваны игроки "Рубина" Юрий Дюпин и Илья Самошников.

Голкиперы: Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – "Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – "Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо").

Форварды: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

Россия проведет игру с Мальтой 24 марта. 27 марта сборная встретится дома со Словенией, 30 марта – в гостях со Словакией.