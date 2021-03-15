Граждан Армении более шести лет держали в рабстве в Грузии

МВД Грузии сообщает, что отца и сына на юге республики задержали по обвинению в торговле людьми (траффикинге).

Преступники были задержаны сотрудниками пограничной полиции совместно с районной прокуратурой муниципалитета Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети).

В 2015-2016 годах обвиняемые пообещали гражданам Армении хорошую оплату и условия труда, помогли им подготовить документы и ввезли работников в Грузию. Там граждан Армении поселили в хлеву. У них отобрали документы и, угрожая расправой, заставили работать бесплатно на животноводческой ферме, сообщает МВД Грузии.

Передвижение бесплатных работников строго контролировалось, по периметру фермы были установлены камеры видеонаблюдения.

Одному из граждан Армении удалось сбежать с рабской фермы, он пытался перейти госграницу и был задержан. Так о преступлении узнала полиция Грузии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля двумя или более людьми, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Отцу и сыну, более шести лет удерживающим в рабстве людей, грозят сроки от 12 до 15 лет.