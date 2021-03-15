Марукян: досрочные выборы будут завершены к 1 июня

Досрочные выборы в Армении к 1 июня должны быть уже завершены, заявил председатель партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян

Он отметил, что в ближайшее время начнется процесс роспуска Национального собрания, однако окончательного консенсуса среди основных сил по поводу проведения выборов нет. Марукян предложил также учитывать точку зрения объединенной армянской оппозиции.

Лидер "Просвещенной Армении" не может сказать, разделяют ли власти позицию партии по поводу сроков. Он также добавил, что партия не будет выдвигать своего кандидата, если выборы пройдут летом.