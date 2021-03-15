Джейхун Байрамов: Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года передал Армении всех военнопленных, взятых во время Второй Карабахской войны и до этого.

При этом глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Азербайджан начал передавать военнопленных раньше, чем это сделала Армения, еще в ходе боевых действий.

Говоря об удерживаемых в настоящее время азербайджанской стороной армянских военнослужащих, Байрамов заметил, что они не считаются военнопленными, поскольку были задержаны не во время военных действий. "Эти люди были задержаны значительно позднее завершения боевых действий и подписания трехстороннего заявления, а точнее, 26 ноября 2020 года", - цитирует его ТАСС.