Опубликован клип участницы "Евровидения-2021" от Азербайджана (ВИДЕО)

Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2021" будет представлять Самира Эфенди (Efendi), она исполнит песню Mata Hari, официальный видеоклип на нее уже опубликован.

Песня для конкурса была выбрана среди 229 композиций. Она написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). В прошлом году Самира Эфенди должна была выступать на конкурсе, но мероприятие отменили из-за пандемии. В этом году представительница Азербайджана с новой песней выступит во второй части первого полуфинала конкурса.