Налоговики узнают банковские тайны россиян

Финансовые документы россиян, имеющие отношение к банковской тайне, со среды станут доступны Федеральной налоговой службе. Закон о расширенном доступе налоговиков к банковской тайне 17 февраля подписал президент России Владимир Путин.

С 17 марта ФНС по запросу сможет получить копии паспортов лиц, имеющих право на получение денег со счета клиента и соответствующие доверенности; копии всех документов по движению средств на счете клиента; копии карточек с образцами подписей и печатей; всю имеющуюся у банка информацию о бенефициарах и представителях клиента.

Важно, что если прежде получить сведения о счетах банковских клиентов органы могли только во время процедуры налоговой проверки, то теперь для этого будет достаточно всего лишь "мотивированного запроса", что де-факто дает ФНС доступ к любому счету.

При этом налоговики уже подчеркнули, что добросовестных граждан, к которым у органов нет вопросов, новый закон не затронет, так как направлен он исключительно против тех, кто пытается уйти от налогов. Также в ФНС заверили, что раскрытие банковской тайны все равно потребует соблюдения определенных процедур, включая разрешение вышестоящего налогового органа, а в открытый доступ данные точно не попадут, поскольку станут налоговой тайной.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" известный экономист, постоянный член "Изборского клуба" Михаил Хазин, для большинства простых россиян от вступления в силу этого закона ничего не изменится. "Такой доступ у ФНС был и раньше, просто прежде он был скорее неофициальным, а теперь его прямо прописали в законе, так что налоговая сможет автоматически использовать эти данные без необходимости проделывать сложную процедуру легализации доступа к банковской тайне. Тем, кто пользуется обычным набором банковских услуг, здесь беспокоиться нечего", - заверил он.

"Проблемы могут возникнуть у тех, кто использует банковские счета физических лиц для обналичивания денег. Сейчас обналичку делают или через статус индивидуального предпринимателя, хотя так уже сложно из-за банковского контроля, либо через самозанятых. С другой стороны, по обналичиванию через самозанятых есть лимиты, то есть тоже много денег не выведешь в наличные", - добавил Михаил Хазин.

Эксперт предупредил, что, хотя цель у нового закона благая – сделать все финансовые потоки в государстве легальными – он может оказать негативное влияние на экономику, если обернется давлением на средний и малый бизнес.

"Существуют виды бизнеса, которые будут убыточными, если платить все нынешние налоги полностью. Если все финансовые потоки становятся прозрачными, где-то 20% российского ВВП могут просто исчезнуть. В бытность мою ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением я много разговаривал со специалистами, замминистрами, замдиректорами, и они все говорили, что бороться нужно с обналичкой у крупных корпораций, а малый и средний бизнес не трогать", - пояснил Михаил Хазин.

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов обратил внимание, что из-за облегчения доступа ФНС к банковской тайне стоит ожидать оттока физических лиц из банков. "Понятно, что государство хочет серые деньги, с которых не платятся налоги и не пополняется пенсионный фонд, вывести на свет и тем самым увеличить финансовую стабильность централизованных фондов денежных средств. Однако привлекательность банковских депозитов для людей теперь снизится, скорее всего, большое количество денег уйдет в наличные, в том числе в доллары", - пояснил он.

Из-за этого у закона может быть и обратный эффект, отметил экономист: теневая зона финансовых потоков в России не уменьшится, а всего лишь уйдет из безналичных расчетов и банковских депозитов в оборот наличных денег.

"Банковская тайна должна быть, безусловно, тщательно защищенной, поэтому упрощение доступа к ней ФНС – это неприятное событие для финансовой системы. В то же время, значительной части граждан новшество не коснется, поскольку ФНС попросту не может подвергнуть контролю всех: это займет слишком много времени при не самых значительных для налоговой системы результатах. Скорее, механизм будет применяться выборочно", - прогнозирует Александр Абрамов.

И если физическим лицам можно практически не беспокоиться, то у юридических лиц вырастут риски работы в России. "Для предпринимательской деятельности это может добавить правовых рисков в и так достаточно сложных правовых условиях. Чтобы точнее оценить, насколько расширенный доступ ФНС к банковской тайне окажется оправданным, требуется посмотреть на правоприменение закона, однако в принципе необходимо заметить, что он способен увеличить издержки предпринимателей на улаживание разного рода конфликтов", - указал профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.