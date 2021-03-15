В ПАСЕ подтвердили интерес ЕС к закупке вакцины "Спутник V"

Евросоюз рассматривает возможность поставок российского "Спутник V", сообщил председатель ПАСЕ Хендрик Дамс.

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - заявил он на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным в понедельник, пишет "Интерфакс".

По словам главы ПАСЕ, российскую вакцину "Спутник V" "запросили в Европейском Союзе".

Володин поднял вопрос противодействия обеспечению продвижения российской вакцины в ЕС.

"Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват?", - цитирует его сайт Госдумы.

По мнению спикера, невозможность граждан получить вакцину ставит под вопрос их права.

"Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?" - подчеркнул он.