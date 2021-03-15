Казахстан вернул в Россию 36 000 куриных яиц

Минсельхоз Казахстана сообщил, что ветеринарный контроль вернул в Россию партию куриных яиц из-за сомнительных документов, пишет Sputnik Казахстана.

"Госветинспекторы внешнего контрольного пункта Северо-Казахстанской области предотвратили ввоз 36 тысяч пищевых яиц, перемещаемых с нарушениями ветеринарного законодательства. Продукция направлялась в Казахстан из Оренбургской области в сопровождении не соответствующего требованиям ЕАЭС ветеринарного сертификата", - сообщает пресс-служба ведомства.

На внешней границе Казахстана расположен 31 ветеринарный контрольный пост.