Россия и Израиль обсуждают вопрос признания сертификатов вакцинации

Израиль обсуждает с Россией возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса нового типа, сообщил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Для Израиля гости из России очень важны. Поэтому, без сомнений, когда идут обсуждения признания сертификатов [вакцинации от коронавируса], речь идет и о России", - сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке к возвращению туризма в 2021 году и 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Кроме того, сообщается, что израильская сторона рассчитывает летом возобновить прием туристов, передает ТАСС.