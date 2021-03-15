В Кремле объяснили слова Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей

Россия и Беларусь не друзья, а братья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство. "И скорее мы не друзья, а братья", - добавил Песков.