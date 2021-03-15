Москвичам пообещали типично мартовскую погоду

В Гидрометцентре отметили, что в ближайшую неделю в Москве и Московской области дневные и ночные температуры будут сильно колебаться.

"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - поделился руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ночью снег будет подмерзать, днем - интенсивно испаряться. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - отметил он.