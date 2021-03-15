Мужчину убили на кладбище в Грузии

Полицейские Шида Картли задержали местного жителя по обвинению в умышленном убийстве, информирует МВД республики.

Следствие установило, что обвиняемый для сведения счетов нанес удар холодным оружием 33-летнему знакомому, от ранений тот скончался на месте.

Обвиняемый задержан, в ходе обыска в его квартире найдено оружие преступления.

По данным местных СМИ, тело молодого мужчины с ножевым ранением в области живота было обнаружено накануне на одном из кладбищ в Каспи. По статье "умышленное убийство" возбуждено уголовное дело.