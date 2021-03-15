Глава Рособрнадзора Музаев напишет ЕГЭ по русскому языку

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев сдаст в Москве единый госэкзамен по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Музаев присоединится к всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора".

Экзаменационный пункт для родителей организуют на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В мероприятии также примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.