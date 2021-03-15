Военные учения стартовали в Азербайджане (ВИДЕО)

В Азербайджане 15 марта начинаются оперативно-тактические учения вооруженных сил страны. Учения продлятся до 18 марта.

В район учений направляются привлеченные к учениям личный состав и специальная техника, а также руководство учений, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Колонны следуют в воздушном и наземном сопровождении, на маршрутах следования организована комендантская служба. Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно.

В учениях задействованы до 10 тыс личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также БПЛА.