Не до жиру: Пушков рассказал, почему ЕС хочет купить вакцину "Спутник V"

Сенатор Алексей Пушков назвал причины, по которым Евросоюз решил провести переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Он написал в Telegram-канале, что Европе пришлось отбросить болтовню о "русской рулетке" в связи с ситуацией с другими вакцинами - AstraZanaca оказалась "под большим вопросом" из-за побочных эффектов, производители Pfizer не покрывают запросов всего ЕС.

"В этой ситуации не до жиру - быть бы живу", - написал Пушков.

Кроме того, в ЕС начались разногласия из-за вакцин. Венгрия, Словакия и Чехия уже закупают "Спутник V", не ожидая одобрения Брюсселя. Другие страны Европы также размышляют о самостоятельной политике по вопросу разрешения и закупки препаратов.

По мнению Пушкова, бездействие ЕК может привести к утрате контроля над странами-членами ЕС. "А это неизбежно приведет к падению авторитета и дееспособности руководящих органов ЕС", - отметил он.