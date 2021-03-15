В Беларуси заработала комиссия по изменению конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о начале работы комиссии по внесению изменений в конституцию страны.

"Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - сказал белорусский лидер, выступая на встрече с членами этой комиссии.

Глава государства также напомнил, что решение о формировании комиссии по подготовке поправок в конституцию было принято в феврале на VI Всебелорусском народном собрании, передает БелТА.