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В Беларуси заработала комиссия по изменению конституции

В Беларуси заработала комиссия по изменению конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о начале работы комиссии по внесению изменений в конституцию страны.

"Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - сказал белорусский лидер, выступая на встрече с членами этой комиссии.

Глава государства также напомнил, что решение о формировании комиссии по подготовке поправок в конституцию было принято в феврале на VI Всебелорусском народном собрании, передает БелТА.

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