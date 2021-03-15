ФИФА завела дело о допинге в отношении трех российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело в отношении двух футболистов и однгой футболистки, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Об этом сообщили в Российском футбольном союза (РФС), получившем из ФИФА информацию о возбуждении дел.

При этом речь не идет об игроках, вызывавшихся в национальные сборные. "Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу", - приводит Чемпионат.com сообщение службы коммуникаций РФС.

В нарушении антидопинговых правил, в частности, подозревается нападающий "Ростова" Владимир Обухов, его могут дисквалифицировать на четыре года. Об этом говорится в опубликованном изданием Чемпионат.com письме ФИФА на имя генерального директора РФС Александр Алаева. Допинг-проба форварда, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества - метандиенона.