Казахстанский школьник "заминировал" пожарную часть

В Кызылорде пожарные и полиция нашли телефонного террориста, который сообщил о возможном взрыве бомбы в пожарной части №3 Аральского района.

В пожарную часть поступил неизвестный звонок, который сообщил: "У вас в здании бомба, вот, теперь и тушите пожар".

"По голосу звонившего стало ясно, что это какой-то подросток, поэтому сразу возникла мысль о телефонном терроризме", - приводит слова руководителя Кызылординского областного управления по мобилизационной подготовке Медета Усаина "Спутник-Казахстан".

За дело взялась полиция, которая определила место нахождения телефона, с которого звонили с сообщением о бомбе в пожарной части, а затем выяснилось, и кто звонил. "Шутником" оказался мальчик 2012 года рождения, ученик третьего класса средней школы Аральска.

Полицией начато досудебное расследование по делу о телефонном терроризме. За проступок ребенка будут отвечать его родители.

Стоит добавить, что телефонный терроризм в Казахстане является уголовным преступлением.