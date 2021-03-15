Симферополь станет получать больше воды после ремонта водовода на западе Крыма

В Симферополь после ремонта водовода будет поступать дополнительно 11 тыс кубометров воды.

На западе полуострова будет отремонтирован водовода "Веселое - (совхоз - ИФ) Дзержинского", он позволит подавать в крымскую столицу дополнительную воду, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет "Интерфакс".

В настоящее время Симферополь получает более 80 тыс кубометров воды ежедневно. Глава республики Сергей Аксенов считает, что необходимо «поднимать» 92 тыс.

"Вами оглашенные 92 тысячи кубов в сутки с западного направления мы обеспечим без отклонений от заявленной цифры", - заявил Баженов.