Возвращение в Карабах, глава 3: освобожденные Худаферинский мост и Зангилан, границы Азербайджана (ФОТО)

Перед началом весны 2021 года съемочная группа "Вестника Кавказа" прилетела в Азербайджан, чтобы впервые побывать на освобожденных от оккупационных сил Армении территориях, вступивших после завершения Карабахской войны в эпоху возрождения. Путь к возвращению жизни в деоккупированных районах будет долог, ведь за три десятилетия захватчики сровняли там с землей и города, и села, и исторические и религиозные памятники Азербайджана. Наши корреспонденты засвидетельствовали масштаб устроенных оккупантами разрушений в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане, на иранской и армянской границе.

Четвертая и пятая остановки этого фотовозвращения на освобожденные земли – Худаферинский мост и город Зангилан, границы Азербайджана. Древний Худаферинский мост имеет важное символическое значение, так как, соединяя две стороны пограничной реки Араз, является связью между живущими на обоих берегах – в Азербайджане и Иране – азербайджанцами. С его освобождением 18 октября 2020 года деоккупация всей азербайджано-иранской границы стала лишь вопросом времени, и сегодня он является одним из ключевых памятных мест Второй Карабахской войны.

Город Зангилан расположен всего в 10 км от азербайджано-армянской границы. Он был освобожден через два дня после выхода азербайджанской армии к Худаферинскому мосту, 20 октября, что положило начало деоккупации границы с Арменией и открыло дорогу на Лачин, к последней транспортной артерии, связывавшей армянские оккупационные силы с Ереваном. Сегодня город и окружающие его села лежат в руинах, однако власти Азербайджана активно работают над их восстановлением, задействуя в Зангиланском районе проекты "умное село" и "умный город".