Водителей-лихачей вычислят скрытые патрули на Ставрополье

Сегодня на трассах Ставропольского края началась операция по контролю за скоростью.

Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули без цветографической окраски. Данный нарушителя передаются ближайшему экипажу для составления административного материала.

В региональном УГИБДД сообщили, что к проведению мероприятия будут привлечены наряды специализированного взвода ДПС.