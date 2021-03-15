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Водителей-лихачей вычислят скрытые патрули на Ставрополье

Водителей-лихачей вычислят скрытые патрули на Ставрополье

Сегодня на трассах Ставропольского края началась операция по контролю за скоростью.

Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули без цветографической окраски. Данный нарушителя передаются ближайшему экипажу для составления административного материала.

В региональном УГИБДД сообщили, что к проведению мероприятия будут привлечены наряды специализированного взвода ДПС.

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Вестник Кавказа

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