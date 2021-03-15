"Процветающей Армении" отказали в отмене военного положения

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" предложила отменить режим военного положения в стране. Законопроект в ходе заседания комиссии по вопросам обороны и безопасности представил депутат Арман Абовян.

По словам политика, военное положение не соответствует ситуации в Армении и является основным препятствием для всех политических процессов, сообщает "Спутник-Армения".

Однако комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении не одобрила проект оппозиции об отмене военного положения.

Напомним, что военное положение в Армении было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе.