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"Процветающей Армении" отказали в отмене военного положения

&quot;Процветающей Армении&quot; отказали в отмене военного положения

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" предложила отменить режим военного положения в стране. Законопроект в ходе заседания комиссии по вопросам обороны и безопасности представил депутат Арман Абовян.

По словам политика, военное положение не соответствует ситуации в Армении и является основным препятствием для всех политических процессов, сообщает "Спутник-Армения".

Однако комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении не одобрила проект оппозиции об отмене военного положения.

Напомним, что военное положение в Армении было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе.

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