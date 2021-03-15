Обнародован состав сборной России на Чемпионат Европы по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав на предстоящие матчи групповой стадии финальной части молодежного чемпионата Европы.

Всего в основном списке оказались 23 футболиста – три вратаря, семь защитников, десять полузащитников и трое нападающих.

Голкиперы: Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов");

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит");

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — "Динамо" Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал" Тула), Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив");

Форварды: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

Групповой этап турнира пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии. Россия в одной группе встретится с Исландией, Францией и Данией.