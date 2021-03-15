Более 4 млн россиян уже переболели коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили почти 9,5 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 437 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 077 (11,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 353, в Петербурге - 933, в Московской области - 627. В Краснодарском крае - 123, в Ставропольском крае - 98, в Кабардино-Балкарии - 58, в Крыму - 57, в Дагестане - 38, в Северной Осетии - 20, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 12, в Чечне - 10, в Адыгее - 9.

Суточный прирост составил 0,21%, общее число инфицированных в России достигло 4 400 045.

Выписаны за сутки 8 447 человек, за все время - 4 003 576 человек.

Умерли за сутки 404 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 92 494 человека.