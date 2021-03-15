Россия входит в топ-5 стран по количеству привитого от коронавируса населения

Россия находится среди мировых лидеров по количеству прошедших вакцинацию от коронавируса людей, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", - отметил он.

В Европе Россия занимает первое место по количеству получивших обе дозы вакцины. Два компонента "Спутника V" получили уже 3,5 млн россиян.

"Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза", - добавил глава РФПИ.