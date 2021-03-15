Первый энергоблок БелАЭС вернулся к работе

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возобновил работу после плановой остановки 10 марта, информирует пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Сообщается, что энергоблок был подключен к сети после успешного завершения исследования ксеноновых переходных процессов в реакторной установке, которая, в свою очередь, была выведена на номинальный уровень мощности.

На энергоблоке №1 будут проводиться испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока.