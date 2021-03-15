Врач назвал причины плохого самочувствия весной

В весенне-осенний период люди часто ощущают нехватку сил, усталость, недомогание. О причинах плохого самочувствия в межсезонье рассказал в беседе с радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

В межсезонье люди часто простужаются из-за резких перепадов температуры, это наиболее частая причина недомогания.

Врач отметил, что если человек шмыгает носом, когда оказывается на холодной улице, то он не болеет, такой "насморк" - нормальная реакция носовых путей, поскольку на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы согревать нос естественным образом.

Весеннее недомогание многие считают авитаминозом, но недостаток витаминов ведет к конкретным заболеваниям, а не к общей слабости, так что прием витаминов не улучшит самочувствия весной.

Причиной слабости может быть переутомление и ситуация с пандемией, но весеннее солнце должно улучшить самочувствие россиян.