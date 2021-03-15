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Евросоюз намерен начать переговоры о закупках "Спутника V"

Евросоюз намерен начать переговоры о закупках &quot;Спутника V&quot;

Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавируса нового типа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, ведущего переговоры с производителями вакцин от имени сообщества. По его словам, правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V", однако для их начала необходимо получение запросов от четырех стран.

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