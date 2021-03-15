Опрос: 23% россиян смогут прожить неделю на накопления после увольнения

Опрос службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter показал, что четверти россиян денег хватит на неделю или меньше после увольнения, пишет РБК.

Еще 20% опрошенных полагают, что после увольнения денег им хватит на две недели, прожить на накопления 1,5 месяца смогут 15% россиян, 3% опрошенных заявили, что не будут испытывать финансовых трудностей из-за отсутствия работы.

После увольнения 23% опрошенных одолжили бы денег у родителей, 16% - у друзей или родственников, 11% сообщили, что им пришлось бы взять кредит.