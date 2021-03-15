Премьер-министр Грузии отправился в Бельгию

Грузинская делегация примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы правительства страны.

В рамках визита запланированы переговоры в Еврокомиссии, Совете Европы, Европарламенте, а также в НАТО.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили проведет первую встречу с премьер-министром Бельгии.

16 марта после заседания Совета ассоциирования состоится совместная пресс-конференция Гарибашвили, верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

Также 17 марта Гарибашвили встретится с генсеком НАТО Йенс Столтенберг, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Стоит отметить, что в грузинскую делегацию вошли глава МИД Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.